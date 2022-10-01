ГСЧС предупреждает об ухудшении качества воздуха в Одессе, которое связано с возгоранием камыша в дельте Дуная.

"Запах гари, который чувствуют жители Одессы, вероятно, связан с пожаром на территории Дунайского биосферного заповедника. Там загорелся камыш. Ликвидировали пожар площадью 3000 м2. По состоянию на утро, местами в плавнях еще сохраняется дым", - сообщает служба.

Напомним, сегодня россияне ударили ракетами по промышленной инфраструктуре Одесской области, в результате повреждена электроподстанция.

Ранее СБУ заявляла о задержании корректировщика российских ударов дронами-камикадзе по Одесской области.

Тем временем война в Украине продолжается уже 220-й день. "Страна" следит за происходящим 1 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 219-го дня войны. Вчера президент РФ Владимир Путин произнес свою речь об аннексии украинских территорий и подписал соответствующие "договоры". После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина подписывает заявку на вступление в НАТО - без ПДЧ и в ускоренном порядке. А на фронте вчера продолжались бои за Лиман. В ВСУ сообщили, что операция по окружению российской группировки на этом направлении находится на завершающем этапе.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.