Конституционный суд РФ начал проверку "договоров" о включении в состав России захваченных украинских территорий.

На сайте КС указано, что к рассмотрению приняты четыре обращения президента РФ по этому поводу. Ранее председатель КС Валерий Зорькин указывал, что процедура не будет долгой.

В случае признания "договоров" конституционными в Госдуму должен быть внесен законопроект о их ратификации, а также проект конституционного закона о "принятии новых субъектов в состав России" с определением статуса, наименования и границ.

После одобрения Думой оба документа должны быть утверждены Советом федерации, в результате чего вносятся изменения в первую часть 65 статьи Конституции, где перечислены все субъекты России.

Голосование в Госдуме должно пройти, как ранее сообщалось, в понедельник. А в Совете федерации - во вторник.

"Страна" анализировала, по каким сценариям может пойти война в Украине после заявления Путина об аннексии и подачи Киевом заявки на вступление в НАТО.

Ранее советник главы МВД Вадим Денисенко заявил, что аннексия Россией захваченных украинских регионов ничего не меняет для Украины в войне.

Война в Украине продолжается уже 220-й день. "Страна" следит за происходящим 1 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 219-го дня войны. Вчера президент РФ Владимир Путин произнес свою речь об аннексии украинских территорий и подписал соответствующие "договоры". После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина подписывает заявку на вступление в НАТО - без ПДЧ и в ускоренном порядке. А на фронте вчера продолжались бои за Лиман. В ВСУ сообщили, что операция по окружению российской группировки на этом направлении находится на завершающем этапе.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.