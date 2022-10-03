С ноября жители деоккупированных территорий будут получать дополнительную денежную помощь в размере 2 200 грн.

Об этом сообщила вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в прямом эфире одного из телеканалов.

По ее словам, сейчас жители освобожденных населенных пунктов получают гуманитарную помощь: продукты питания, вещи первой необходимости, средства гигиены, теплую одежду на зиму и денежные выплаты.

"Каждый, кто пережил оккупацию, может рассчитывать на все актуальные виды финансовой помощи – и от государства, и от международных гуманитарных организаций. Кроме того, со следующего месяца эти граждане будут получать еще одну дополнительную помощь – 2200 грн", - добавила Верещук.

Напомним, ранее Верещук говорила, что жителям освобожденных районов Харьковской области выплатят по 1200 гривен помощи.

Однако тем жителям оккупированных территорий, которые пойдут воевать на стороне РФ, грозит уголовное наказание.

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