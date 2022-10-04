Борщевский городской голова Игорь Чопик (Тернопольская область) был оштрафован на 1020 гривен за публикацию конфиденциальной информации о военнослужащих.

Об этом пишет Zaxid.net.

На сайте горсовета было опубликовано заявление военнослужащих, в котором была указана информация исключительно для служебного использования. В частности там содержались фамилии и контактные данные заявителей.

После этого на мэра составили админпротокол по статье о нарушении использования документов, что привело к разглашению служебной информации. На суде Игорь Чопик признал свою вину, апелляцию он не подавал.

Об этом стало известно из постановления Борщевского райсуда.

Согласно постановлению, 19 июля на странице Борщевского горсовета опубликовали фото заявления военнослужащих о выделении им материальной помощи и ответе горсовета на него. В документах были указаны персональные данные военных, в частности, контактный телефон и фамилии. Через несколько дней публикацию обнаружил старший оперуполномоченный Чертковского райотдела СБУ.

Действия городского головы квалифицировали по ч.1 ст. 212-5 КУоАП (нарушение порядка использования документов в сфере обороны, что привело к разглашению информации).

"[Игорь Чопик], будучи в должности городского головы Борщевского городского совета, допустил нарушение требований Типовой инструкции о порядке ведения учета, хранения, использования и уничтожения документов, содержащих служебную информацию [...] в результате чего произошло разглашение служебной информации в сфере обороны страны", – говорится в постановлении.

Мэр на судебное заседание не пришел. В то же время, он подал письменное заявление, в котором попросил рассмотреть дело без своего участия. Свою вину он признал.

Суд также признал мужчину виновным и назначил ему минимальное наказание согласно статьи: 1020 грн. штрафа. Также он должен оплатить 496 гривен судебного сбора. Судя по информации на сайте судебной власти, Игорь Чопик не подавал апелляцию, поэтому постановление вступило в законную силу.

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