Мэра одного из городов осудили и оштрафовали за разглашение информации о военных. Фото:photovmire24

Борщевский городской голова Игорь Чопик (Тернопольская область) был оштрафован на 1020 гривен за публикацию конфиденциальной информации о военнослужащих.

Об этом пишет Zaxid.net.

На сайте горсовета было опубликовано заявление военнослужащих, в котором была указана информация исключительно для служебного использования. В частности там содержались фамилии и контактные данные заявителей.

После этого на мэра составили админпротокол по статье о нарушении использования документов, что привело к разглашению служебной информации. На суде Игорь Чопик признал свою вину, апелляцию он не подавал.

Об этом стало известно из постановления Борщевского райсуда.

Из постановления Борщевского райсуда стало известно о том, что городской голова Игорь Чопик был оштрафован за публикацию заявления военнослужащих

Согласно постановлению, 19 июля на странице Борщевского горсовета опубликовали фото заявления военнослужащих о выделении им материальной помощи и ответе горсовета на него. В документах были указаны персональные данные военных, в частности, контактный телефон и фамилии. Через несколько дней публикацию обнаружил старший оперуполномоченный Чертковского райотдела СБУ.

Действия городского головы квалифицировали по ч.1 ст. 212-5 КУоАП (нарушение порядка использования документов в сфере обороны, что привело к разглашению информации).

"[Игорь Чопик], будучи в должности городского головы Борщевского городского совета, допустил нарушение требований Типовой инструкции о порядке ведения учета, хранения, использования и уничтожения документов, содержащих служебную информацию [...] в результате чего произошло разглашение служебной информации в сфере обороны страны", – говорится в постановлении.

Мэр на судебное заседание не пришел. В то же время, он подал письменное заявление, в котором попросил рассмотреть дело без своего участия. Свою вину он признал.

Суд также признал мужчину виновным и назначил ему минимальное наказание согласно статьи: 1020 грн. штрафа. Также он должен оплатить 496 гривен судебного сбора. Судя по информации на сайте судебной власти, Игорь Чопик не подавал апелляцию, поэтому постановление вступило в законную силу.

Напомним, ранее чиновница из Харьковского горсовета похвасталась в соцсетях отдыхом в Ницце и Монако во время войны.

Война в Украине идет уже 223-й день. "Страна" следит за главными событиями 4 октября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 222-го дня войны. Вчера продолжалось наступление ВСУ на северо-востоке страны и на юге. Украинская армия вытесняет россиян с левого берега Оскола в Харьковской области. Войска РФ пытаются выстроить новую линию обороны вдоль трассы Кременная-Сватово, и на нее уже наступают ВСУ. Кроме того, минобороны России вчера признало, что украинские войска "вклинились" в глубину обороны РФ в Херсонской области.

Бизнесмен Илон Макс неожиданно предложил свой "мирный план" по Украине, который предполагает признание Крыма российским и проведение нового референдума на захваченных Россией территориях. 

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны"

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины. 

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться