В Австрии украинцам продлили бесплатный проезд в столичном общественном транспорте
В Вене бесплатный проезд для украинцев в общественном транспорте Wiener Linien продлили до конца октября.
Такое решение приняли городские власти Вены, сообщают австрийские СМИ.
В минувшие выходные Вена, так же как и другие земли Австрии, объявила о прекращении бесплатного проезда для украинских беженцев с 1 октября.
Это вызвало критику со стороны гуманитарных организаций, после чего местные власти продлили бесплатный проезд до конца месяца.
Напомним, ранее мы писали, что Чехия впервые с начала войны не выдала ни одной визы украинским беженцам.
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