МВД России предложило закрепить на госномерах автомобилей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей коды 80, 81, 84 и 85.

Об этом сообщают российские издания со ссылкой на ведомство.

"Донецкая Народная Республика – код 80, Луганская Народная Республика – код 81, Херсонская область – код 84, Запорожская область – код 85", – говорится в проекте МВД.

При этом документ исключает коды 171 и 172, которые использовали на госномерах машин "дипломатических представительств" "ЛНР" и "ДНР".

Интересно, что эти коды уже действуют в РФ: 80 присвоен Агинскому Бурятскому автономному округу, 81 - Коми-Пермяцкому автономному округу, 84 - Таймырскому автономному округу, 85 - Усть-Ордынскому Бурятскому автономному округу.

Согласно информации из пояснительной записки к проекту, его подготовка обусловлена аннексией территорий Россией и "образованием новых субъектов в составе страны", а также необходимостью закрепления цифровых кодов российских регионов для допуска к участию в дорожном движении транспортных средств и их водителей.

Ранее "Страна" писала, что Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России.

Также мы сообщали, что между Россией и "ДНР" с сегодняшнего дня исчезла таможня.