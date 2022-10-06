Ржаной хлеб в следующем году станет в Украине большим дефицитом или даже вообще исчезнет из продажи.

Об этом заявил гендиректор сельскохозяйственной HarvEast Holding Дмитрий Скорняков, сообщает Аgroreview.

Кроме того, по его словам, с полок магазинов могут пропасть перловая и ячневая крупа.

Скорняков сообщил, что выращивание ячменя и ржи стало в Украине нерентабельным. Производство этих двух зерновых культур значительно выросло в цене из-за подорожания всех составляющих процесса и разрыва логистических цепочек.

При этом фермеры не могут продать выращенное хотя бы с минимальной прибылью, ведь за реальную цену сейчас никто это зерно не купит.

Таким образом, в следующем году украинские аграрии могут вообще отказаться от сева ячменя и ржи. А это, естественно, приведет к тому, что продукты, которые производят из этого зерна, вообще исчезнут из продажи - в том числе, черный хлеб и ячменные крупы.

Напомним, ранее мы писали, что до конца этого года цена на хлеб в Польше может вырасти в четыре раза, об этом заявлял экс-премьер страны.

Также мы рассказывали, что в Европе выросли цены на хлеб.