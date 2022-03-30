Цена самого дешёвого хлеба в Польше к концу года может вырасти в четыре раза до десяти злотых (69 гривен).

Об этом заявил экс-премьер министр Польши Дональд Туск.

Сейчас хлеб в Польше стоит 1,5-2,5 злотых (от 10 до 17 гривен).

"Очень беспокоясь о том, что хлеб - и, скорее, самый дешевый - может стоить даже 10 злотых в конце этого года. Волосы на голове становятся дыбом, потому что мы знаем, что это значит для польских женщин и поляков везде, без исключения" - заявил Туск.

Он обратился правительству немедленно разблокировать европейскую помощь, чтобы Польша смогла получать средства от Европы и передавать их фермерам на закупку удобрений.

Напомним, в ООН ранее заявляли, что война в Украине привела к росту цен на продовольствие и может вызвать глобальный голод.

Между тем, несколько дней назад Шмыгаль заявил, что в одиннадцати регионах Украины началась ранняя посевная.

Также "Страна" ранее подробно разбиралась, как аграрии накануне посевной ищут семена, удобрения и топливо.

"Страна" в обновляемом материале следит за тем, что происходит в Украине.

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О том, что наша страна может потерять миллиарды долларов на зерновом экспорте и выпасть из мирового клуба крупнейших поставщиков пшеницы и кукурузы, ранее рассказала в блоге Олеся Медведева.