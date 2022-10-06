В Госдепе США заявили, что не намерены размещать ядерное оружие в Польше.

Об этом заявил на брифинге заместитель главы пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале Госдепа США.

По его словам, там не знают об обсуждении с Варшавой планов по размещению на ее территории ядерного оружия.

"Польша является важным союзником НАТО в регионе. Но что касается этого конкретного вопроса, нам неизвестно о том, что он поднимался", - сказал представитель Госдепа.

Пател добавил, что "у Соединенных Штатов пока нет планов развертывать ядерное оружие на территориях стран-членов, которые присоединились к НАТО после 1997 года (то есть в странах Восточной Европы - Ред.), заявил госдеп".

Напомним, польский президент Анджей Дуда заявлял, что Польша обсуждает с США возможность размещения ядерного оружия на своей территории.

Он говорил, что Польша не является ядерной страной, но может участвовать в программе НАТО Nuclear sharing.

Ранее мы писали, что, по данным The Times, РФ планирует провести демонстрационный подрыв ядерного оружия на границах Украины.

Также "Страна" сообщала, что американский генерал в отставке и бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус считает, что в случае применения Россией ядерного оружия США и их союзники по НАТО должны вывести из строя все конвенционные силы РФ на поле боя в Украине, в том числе в аннексированном Крыму.