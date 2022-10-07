В Ивано-Франковской области в суд направлен обвинительный акт относительно псевдоволонтера за присвоение им более 1,7 миллиона гривен, которые он собирал под видом средств для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

"Следствием установлено, что с мая по август 2022 года обвиняемый, называя себя волонтером, через социальную сеть собирал средства для Вооруженных сил Украины и лиц, которые нуждаются в помощи в связи с военной агрессией РФ против Украины. Он собирал пожертвования на личные банковские счета для якобы приобретения автомобилей, приборов ночного видения, беспилотников, тепловизионных прицелов", - говорится в сообщении.

По данным следствия, обвиняемый получил от граждан более 1,7 миллиона гривен, которые присвоил, не оказав никакой помощи ВСУ.

Под процессуальным руководством Калушской окружной прокуратуры в суд направлен обвинительный акт в отношении местного жителя за совершение мошенничества и незаконное использование благотворительных пожертвований во время военного положения (ч. ч. 1,2 ст. 190, ч. 3 ст. 201-2 УК Украины).

Напомним, это уже не первый случай мошенничества и хищения пожертвований злоумышленниками, под видом волонтерской деятельности.

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