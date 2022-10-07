Появились фото Купянска после боев за город и освобождения от российских захватчиков.

Фото Купянска опубликовали в ГУ Национальной полиции в Харьковской области.

"Купянск приходит в себя после "русского мира" - местная полиция обеспечивает гражданский порядок", - пишут в ГУ Нацполиции.

Напомним, ранее появились фото Святогорской Лавры после боевых действий. На кадрах видны расстрелянные иконы, разрушенные храмы и мост, изрешеченные пулями стены церквей, священнослужители и работники Лавры, пережившие оккупацию.

Война в Украине идет уже 226-й день. "Страна" следит за главными новостями 7 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 225-го дня войны с РФ. После освобождения Лимана ожидается наступление ВСУ на Сватово и Кременную в Луганской области, но пока на этих участках относительное затишье. Россияне атакуют на Бахмутском и Донецком направлении.

Вчера РФ ударила ракетами по Запорожью. Пострадали объекты инфраструктуры и многоэтажные жилые дома. Сообщалось о трех погибших и 10 раненых. Также был ракетный удар по Хмельницкой области. Дроны атаковали Харьков.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об итогах дня 6 октября.