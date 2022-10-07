Миссия по обучению украинских солдат будет иметь "большой размах".

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц после саммита ЕС в Праге, пишет Die Zeit.

Издание сообщает, что канцлер также сказал о "важном вкладе" Германии в запланированную миссию ЕС по обучению украинских вооруженных сил.

Согласно текущим планам, ЕС хочет предложить программу военной подготовки за пределами Украины примерно для 15 000 украинских солдат.

Сообщалось, что рассматриваются учебные курсы по логистике и защите от ядерного, биологического и химического оружия.

Ранее мы писали, что в Испании начали обучать украинских военных управлению системами ПВО "Aspide", которые предназначены для защиты стратегических объектов - аэродромов, морских портов и промышленных предприятий.

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