В результате взрыва на автозаправочной станции на окраине села Креслох в Ирландии погибли семь человек, также сообщается о большом количестве раненых.

Об этом сообщает The Irish Times.

Взрыв на АЗС неподалеку Креслоха произошел 7 октября после обеда. В результате взрыва была полностью разрушена станция и повреждена часть жилого дома за ней. Взрывной волной также треснуло окна в соседних зданиях.

Пресс-секретарь полиции Ирландии отметила, что восемь человек были госпитализированы с месте аварии, а поисковые работы продолжаются, поэтому количество пострадавших может увеличиться.

Кроме АЗС, в здании, где произошел взрыв, были расположены магазин, парикмахерская и другие предприятия.

Дороги в Креслох на время обследования завалов перекрыли, а местный отель перестал принимать бронирование, чтобы разместить у себя спасателей.

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин выразил соболезнования жителям Креслоха и родственникам погибших и раненых. Причину взрыва пока не называют.

Как писала "Страна", в июне Ирландия признала геноцидом войну России против Украины.

Также известно, что Ирландия готова передать Украине более миллиарда евро замороженных активов РФ.

Ранее в Ирландии "простой работяга", протестующий против войны, протаранил ворота российского посольства.