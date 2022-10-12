После переговоров в Астане, которые прошли в среду, 12 октября, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган сыграли в настольный теннис.

Cоответствующие фото появились в Telegram-каналах Казахстана.

Эрдоган находится в Астане в рамках государственного визита. Оба президента приняли участие в заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией.

Судя по снимкам, главы государств получили удовольствие от игры.

Известно, что Токаев и Эрдоган ранее уже играли в настольный теннис. Это было в мае во время визита казахстанского президента в Турцию.

Ранее мы писали, что президент Турции Эрдоган обвинил лидеров Запада в том, что они не смогли "здраво оценить ситуацию" с войной в Украине.

Также "Страна" сообщала, что Анкара считает, что мирные переговоры России и Запада могут состояться в Турции, поскольку президент Турции Эрдоган желает снизить напряженность в регионе и достичь решения ряда международных проблем.

При этом в Госдепе заявляют, что Россия должна вести мирные переговоры с Украиной, а не с Западом.