Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Москва планирует нанести удары по своей газотранспортной системе.

Пескова цитируют российские СМИ.

"Мы не имеем обыкновения стрелять себе в ногу", - ответил Песков на соответствующий вопрос.

Напомним, в интервью немецкому изданию ZDFheute Nachrichten Владимир Зеленский заявил, что Россия планирует нанести удары по своей газотранспортной инфраструктуре с целью обвинить в этом Украину и затем нанести удар по украинской ГТС, перекрыв по ней поставки газа в Европу.

Ранее сообщалось, что западные СМИ намекали на причастность России к ситуации с "Северным потоком". В частности, немецкая газета Bild в конец материала о ситуации с трубопроводами, приводит мнение военного эксперта Роберта Кизеветтера, который говорит, что "Россия таким образом пытается всколыхнуть неопределенность среди европейского населения, с одной стороны, а с другой - лишний раз указывает на возможность угрозы атак на критическую инфраструктуру".

Также мы писали, что в Британии считают, что Россия могла повредить "Северный поток" с помощью дронов.