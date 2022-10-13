Спасатели не будут срезать замки на закрытых укрытиях, так как у Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) нет таких полномочий.

Об этом заявил заместитель министра МВД Евгений Енин.

Так Енин прокомментировал вчерашнее заявление Киевской горадминистрации о том, что на закрытых укрытиях будут срезать замки.

"В соответствии с Кодексом гражданской защиты ответственность за надлежащую работу объектов укрытия несут местные администрации. И в этом случае следует уточнить, что речь шла о спасателях Киевской службы спасения, которые, вероятно, для таких действий имеют отработанный алгоритм", - сказал Енин.

Отметим, что во вчерашнем сообщении КГГА призвало сохранять открытый доступ к укрытиям, чтобы они были доступны для всех жителей города в случае воздушной тревоги.

"Если дверь, указанная на карте укрытий, закрыта во время воздушной тревоги, жители могут позвонить спасателям или в полицию по номерам "101" или "102". Тогда замки на дверях просто срезают, и доступ к укрытию будет открыт, чтобы люди были в безопасности", – заявил в среду директор Департамента муниципальной безопасности Роман Ткачук.

Ранее "Страна" сообщала, что во время массированной ракетной атаки по Украине метро Киева перевели в режим укрытия.

Между тем война в Украине продолжается уже 232-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 13 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 231-го дня войны с РФ. Таких массированных ракетных атак, как в понедельник и вторник вчера, не было, хотя отдельные прилеты имели место. Продолжаются проблемы со светом. Из-за нехватки мощностей были аварийные и веерные отключения в Тернополе, Хмельницком, Виннице. В Киеве из-за дефицита энергомощностей многие потребители сидят без света по вечерам.

Из-за перебоев с электричеством отключилась Национальная автоматизированная информационная система, и в МВД приостановили выдачу прав, а также регистрацию авто.

В ЕС и США вчера сформулировали, что ответом на беспрецедентную ракетную атаку России по городам и инфраструктуре Украины будет усиленная поставка средств ПВО.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об ударах РФ и отключениях света.