В Славянск возобновилась подача газа. В местных пабликах появляются видео с зажженными конфорками в некоторых районах города.

Как сообщает местное издание "Карачун", сегодня "Донецкоблгаз" начал подачу газа потребителям на подконтрольных Украине территориях.

"Сотрудники Славянского управления газового хозяйства открыли задвижки, и распределительные сети начали наполняться газом. Понятно, что возможны определенные технические проблемы, поскольку газа в Донецкой области не было почти полгода", - пишет издание.

Сообщается, что первыми газ получат предприятия, чья продукция имеет социальное значение. Например, славянское ЧАО "Хлеб", что позволит после долгого перерыва производить хлебобулочные изделия на месте.

Ранее местные власти говорили, что из-за боев поставки газа возобновить невозможно, а потому отопительного сезона не будет.

Как писала "Страна", в конце сентября между Славянском и Краматорском возобновили автобусное сообщение.

20 сентября славянские власти публиковали фото и видео последствий обстрела города российской ракетой С-300. Генштаб ВСУ сообщал, что РФ безуспешно пыталась наступать на донецком направлении и ударить по Славянской ТЭЦ.

Тем временем война в Украине продолжается уже 234-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 15 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 233-го дня войны с РФ. Маск грозит отключить Starlink для ВСУ. Продолжаются ракетные удары по Украине. Запад начинает снабжать ВСУ средствами ПВО.

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