В Исландии назвали площадь в честь Киева
В далёком Рейкьявике в Исландии появилась площадь, названная в честь Киева.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
По данным издания, решение о названии площади в честь украинской столицы принял городской совет Рейкьявика. Таким образом, он показывает свою поддержку украинскому народу, одновременно напоминая о давней связи между Исландией и Украиной.
Kænugarður - это название Киева в староскандинавских сагах.
Название прописано на трех языках - исландском, английском и украинском.
Вместе с тем, недалеко от только появившейся в Рейкьявике Киевской площади расположено посольство РФ в Исландии.
Напомним, ранее в Кракове в честь Украины назвали площадь рядом с посольством России.
Кроме того, в апреле площадь перед российским посольством в Софии получила имя "Героев Украины".
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