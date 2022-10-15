В далёком Рейкьявике в Исландии появилась площадь, названная в честь Киева.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

По данным издания, решение о названии площади в честь украинской столицы принял городской совет Рейкьявика. Таким образом, он показывает свою поддержку украинскому народу, одновременно напоминая о давней связи между Исландией и Украиной.

Kænugarður - это название Киева в староскандинавских сагах.

Название прописано на трех языках - исландском, английском и украинском.

Вместе с тем, недалеко от только появившейся в Рейкьявике Киевской площади расположено посольство РФ в Исландии.

Напомним, ранее в Кракове в честь Украины назвали площадь рядом с посольством России.

Кроме того, в апреле площадь перед российским посольством в Софии получила имя "Героев Украины".

Война в Украине продолжается уже 234-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 15 октября в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об уроках Карибского кризиса. Как 60 лет назад не допустили ядерной войны.