Франция заявила о готовности принять до двух тысяч украинских военнослужащих, которые в течение нескольких недель должны пройти военную подготовку во французских частях.

Об этом сообщил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню, пишет газета Le Parisien.

"Президент Франции Эммануэль Макрон утвердил план подготовки, который позволит разместить в стране до двух тысяч украинских военных. Они будут приписаны к нашим частям на несколько недель", - заявил Лекорню.

"Необходимо подготовить новое поколение солдат, которые смогли бы держаться длительное время. Мы это делаем, соблюдая нормы права и не становясь стороной конфликта, поскольку мы не находимся в состоянии войны, а помогаем воюющей стране", - добавил министр.

Напомним, ранее издание Politico сообщало, что Франция может втайне обучать украинских военнослужащих по специализированной программе. Официально известно, что с момента вторжения РФ в Украину Франция подготовила порядка 40 украинских военных, львиную долю из которых учили пользоваться самоходными гаубицами Caesar.

Также "Страна" рассказывала, что Евросоюз в ближайшее время объявит о новой программе подготовки 15 тысяч украинских военных. Большинство военнослужащих (около 12 тысяч) пройдут обучение в Польше, а еще 3 тысячи получат специальные навыки в Германии (уточняется, однако, что эти цифры могут измениться в зависимости от потребностей Украины).