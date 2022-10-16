Каждая сторона войны в Украине стремится нанести еще один удар до наступления холодов, поэтому следующие недели будут иметь жизненно важное значение.

Такое мнение высказывает аналитик CNN Роб Пичета.

По его мнению, для Киева такой удар принципиален еще и потому, что от его успеха зависит дальнейшая военная помощь Запада, особенно от европейских стран, которые с наступлением холодов начинают нести убытки от энергетического кризиса.

Недавние украинские контрнаступления изменили ход войны и опровергли выдвинутое летом на Западе и в России предположение о том, что, хотя Украина может стойко защищать территорию, у нее нет возможности совершать наступательные операции.

Теперь, если россияне смогут до Рождества добиться стабилизации линии фронта примерно в нынешнем виде, это будет огромным успехом для них.

При этом недавняя ракетная атака показала уязвимость украинской инфраструктуры - хотя западные эксперты и сомневаются, что у России хватит запасов ракет, чтобы поддерживать такую плотность обстрелов.

Отметим, что накануне в России сообщили о начале массированного наступления ВСУ в Херсонской области.

Ранее американский генерал в отставке Бен Ходжес озвучил свой прогноз, как изменится война в Украине в условиях зимы.

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Ранее мы подводили итоги 234-го дня войны с РФ. Вчера Зеленский заявил об "очень тяжелой" ситуации на Донбассе. А в России сообщили о начале массированного наступления ВСУ в Херсонской области. Украина всю эту информацию не подтверждала и не комментировала. В ВСУ допустили, что РФ может возобновить наступление на Киев, но для этого ей нужны 2-3 месяца. В Киевской области под удар попал объект энергетики, он подвергся тяжёлым разрушениям.

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