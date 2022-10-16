В Кремле заявили, что НАТО "де-факто влезла в украинский конфликт, но это никоим образом не влияет на цели РФ".

Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ.

"Помощь НАТО Украине существенно усложняет ситуацию, но потенциал РФ позволяет продолжать "спецоперацию" и в этих условиях", - утверждает Песков.

В Москве уверены, что "специальная военная операция" будет "доведена до конца", хотя и констатируют, что поддержка Украины со стороны НАТО требует от России "внутренней экономической и иной мобилизации".

Ранее генсек НАТО заявил, что Украина не относится к партнерам Альянса. "Будем помогать, но не более", - сказал Йенс Столтенберг.

Глава Пентагона говорил, что НАТО не представляет угрозы для России и не ищет с ней конфронтации.

А вот украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина де-факто уже стала участником НАТО.

Война в Украине продолжается уже 235-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 16 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 234-го дня войны с РФ. Вчера Зеленский заявил об "очень тяжелой" ситуации на Донбассе. А в России сообщили о начале массированного наступления ВСУ в Херсонской области. Украина всю эту информацию не подтверждала и не комментировала. В ВСУ допустили, что РФ может возобновить наступление на Киев, но для этого ей нужны 2-3 месяца. В Киевской области под удар попал объект энергетики, он подвергся тяжёлым разрушениям.

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