Компания - оператор почтовой связи "Укрпочта" объявила конкурс на создание эскиза рождественской почтовой марки.

Об этом сообщается в Фейсбуке компании.

"Сейчас праздники в Украине хотя и имеют привкус полыни, однако приобретают особые смыслы. И когда нынешний день рвет на куски, крайне важно найти в себе надежные опоры. Среди них - любовь, надежды на лучший грядущий год и предвкушение победы, а затем желанное возвращение домой, радость в глазах детишек, долгие объятия с теми, кто держит наше небо. Сконцентрируем общие желания украинцев на 2023-й в эскизе новой почтовой марки "С рождеством Христовым и Новым годом!". И пусть она будет пророческой, потому что опыт у нас есть", - сказано в записи.

Все желающие могут предложить свое видение рождественской почтовой марки. Эскизы принимаются с 15 по 25 октября включительно. Лучший будет воспроизведен на новой почтовой марке. "Укрпочта" оставляет за собой право предложить авторам ярких идей публикацию их эскизов на рождественских конвертах и ​​открытках.

Чтобы принять участие, нужно перейти по ссылке.

К эскизам будут предъявляться следующие требования:

наличие основных рождественских и новогодних символов, а также традиционных украинских праздничных атрибутов;

национальный колорит "для пробуждения самых теплых ассоциаций";

рисунок или графический макет с визуализацией в электронном виде в формате JPEG, 300 dpi.

использование фотоматериалов и изображений не должно нарушать авторские права посторонних лиц;

каждый участник может отправить не более пяти эскизов.

"Укрпочта" не первый год выпускает рождественские почтовые марки.

Ранее "Укрпочта" анонсировала выпуск первого маркированного конверта военного времени, на котором изображен президент РФ Владимир Путин, к которому тянется рука украинского защитника.

Также компания недавно выпустила новую марку с псом Патроном.