Представители киевского футбольного клуба "Динамо" посетили одну из пограничных частей Украины и вручили пограничникам ключи и документы от катера на воздушной подушке.

Об этом сообщает пресс-служба "Динамо".

Первый вице-президент клуба Виталий Сивков заявил, что "динамовцам" приятно передать в собственность украинским защитникам нужную вещь. Также он поздравил их с праздником и пожелал всего лучшего тем, кто с оружием защищает родную землю и отстаивает каждый сантиметр украинской территории.

"Война - это всегда горе, а вы находитесь на самом первом рубеже, поэтому мы хотим помочь вам в непростой задаче защиты государственных границ", - сказал Сивков.

Кроме того, пограничников поздравил и динамовский вратарь Георгий Бущан.

"Сегодня - не обычный день, а большой праздник, поэтому я хочу поздравить всех защитников и защитниц нашей страны. Очень рад, что от клуба мы подарили пограничникам этот катер, который будет помогать им защищать нашу страну, в частности, государственные границы. После 24-го февраля в жизни каждого из нас все перевернулось. На футбольном поле мы выполняем свою работу, а за его пределами, как и все украинцы, читаем, смотрим новости и переживаем", - сказал Бущан.

Ранее мы писали, что дети с игрушечными автоматами остановили украинских военных, чтобы передать им собранные деньги на ВСУ.

Война в Украине продолжается уже 235-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 16 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 234-го дня войны с РФ. Вчера Зеленский заявил об "очень тяжелой" ситуации на Донбассе. А в России сообщили о начале массированного наступления ВСУ в Херсонской области. Украина всю эту информацию не подтверждала и не комментировала. В ВСУ допустили, что РФ может возобновить наступление на Киев, но для этого ей нужны 2-3 месяца. В Киевской области под удар попал объект энергетики, он подвергся тяжёлым разрушениям.

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