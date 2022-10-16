Синоптик Наталья Диденко рассказала о погоде на будущую неделю, которая принесет похолодание и дожди со среды, однако пообещала, что в октябре еще наступит потепление.

Об этом говорится на странице Натальи Диденко в Facebook.

"17-го октября в Украине - снова отличная погода, сухо, солнечно, днем ​​потеплеет. Во вторник – еще теплее, до +17... +22 градусов. А вот в среду и в четверг пройдут дожди, в Карпатах 20 октября ожидается вероятный снег, атмосферные холодные фронты с северо-запада Европы принесут существенное похолодание. И нынешние +14... +20 сменятся на +6... +12 градусов", - пишет Диденко.

По ее словам, в Киеве в понедельник и во вторник ожидается солнечная яркая и теплая погода.

"Завтра в столице до +16 градусов, во вторник до +20 градусов. А вот в среду в Киеве увеличится облачность, влажность, пройдет небольшой дождь, начнет снижаться температура воздуха. И уже в четверг днем ​​ожидается всего +7... +9 градусов", - прогнозирует синоптик.

Диденко добавила, что грядущее похолодание не окончательно, "потепление в октябре еще будет".

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