Синоптик обещает в Украине похолодание и скорый приход нового бабьего лета. Карта атмосферного фронта
Синоптик Наталья Диденко рассказала о погоде на будущую неделю, которая принесет похолодание и дожди со среды, однако пообещала, что в октябре еще наступит потепление.
Об этом говорится на странице Натальи Диденко в Facebook.
"17-го октября в Украине - снова отличная погода, сухо, солнечно, днем потеплеет. Во вторник – еще теплее, до +17... +22 градусов. А вот в среду и в четверг пройдут дожди, в Карпатах 20 октября ожидается вероятный снег, атмосферные холодные фронты с северо-запада Европы принесут существенное похолодание. И нынешние +14... +20 сменятся на +6... +12 градусов", - пишет Диденко.
По ее словам, в Киеве в понедельник и во вторник ожидается солнечная яркая и теплая погода.
"Завтра в столице до +16 градусов, во вторник до +20 градусов. А вот в среду в Киеве увеличится облачность, влажность, пройдет небольшой дождь, начнет снижаться температура воздуха. И уже в четверг днем ожидается всего +7... +9 градусов", - прогнозирует синоптик.
Диденко добавила, что грядущее похолодание не окончательно, "потепление в октябре еще будет".
Ранее мы писали, что синоптики обещают украинцам аномально теплый декабрь.
Также "Страна" сообщала, что климатологи рассказали, как долго продлится бабье лето в Украине.