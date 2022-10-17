Пограничники Чопского отряда задержали в Ужгородском районе Закарпатья группу мужчин призывного возраста, пытавшихся незаконно пересечь границу и попасть в Словакию.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Патруль отделения Каменица обнаружил в лесу неизвестных, преодолевших заградительный забор. Заметив стражей порядка, несколько нарушителей начали бежать и пытались скрыться, воспользовавшись темнотой.

"Остановиться их убедили только предупредительные выстрелы", - говорится в сообщении.

Нарушители оказались жителями Киевской области, Харькова и Кривого Рога от 19 до 47 лет. Их доставили в пограничное подразделение, где оформили документы административного производства по статье о незаконном пересечении или попытке незаконного пересечения государственной границы Украины.

Ранее пограничники задержали двух мужчин в водолазных костюмах, которые пытались вплавь сбежать из Украины в Венгрию.

Напомним, это далеко не первый случай попыток незаконного пересечения границы военнообязанными во время военного положения в Украине. Так, на границе с Молдовой пограничники задержали двух отчаянных уклонистов, которые пробирались через поле с кабанами.

Правоохранители разоблачают целые преступные схемы по переправке мужчин за границу. К примеру, мы писали, что киевлянин получил 7 лет с конфискацией за переправку военнообязанных украинцев заграницу.