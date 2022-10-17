Все украинские военные, которые сейчас находятся в районе боевых действий, полностью обеспечены зимней формой одежды.

Об этом сообщил заместитель Министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов, пишет УНН.

Шаповалов также рассказал подробности об особенностях материально-технического обеспечения украинских защитников в осенне-зимний период.

"Поставки идут каждый день – это достаточно большие объемы, и мы сейчас ведем работу практически с колес. Все, что поступает в логистические составы ВСУ, практически сразу направляется командованием на обеспечение частей. Средствами защиты (шлемы, баллистические бронежилеты) личный состав ВСУ обеспечен полностью. Сегодня мы уже перешли к созданию стратегических запасов", – добавил заместитель министра обороны.

Кроме того, по словам Вячеслава Шаповалова, помощь оказывают и страны-партнеры. Причем не только по форменной одежде, но и по другой номенклатуре: палаткам, обогревателям и техническому оборудованию. И хотя основная масса поставок осуществляется за счет госзакупок, государственного бюджета, помощь партнеров, волонтеров очень важна и необходима.

Как писала "Страна", Эстония утвердила новый пакет военной помощи для Украины, в который войдут зимнее снаряжение и боеприпасы.

В конце сентября в Литве также сообщали, что обеспечат 25 тысяч украинских военных зимней экипировкой.

Война в Украине продолжается уже 236-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 17 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 235-го дня войны с РФ. Генштаб сообщил, что ВСУ снова отразили атаки противника под Лиманом и Бахмутом. В Беларуси заявили, что в составе совместной региональной группировки войск будет находиться чуть менее 9 тысяч военнослужащих РФ. МИД Китая и Египта призвали своих граждан покинуть Украину ради безопасности. А в The Washington Times сообщили, что Иран, возможно, будет обеспечивать Россию баллистическими ракетами.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об уроках Карибского кризиса. Как 60 лет назад не допустили ядерной войны.