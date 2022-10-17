Украина вскоре получит первые системы противовоздушной обороны NASAMS.



Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников на своей странице в Facebook.

Такое заявление министр сделал после диалога с международными партнерами на прошлой неделе в Брюсселе, где он участвовал в шестом заседании Контактной группы по обороне Украины и неформальной встрече министров обороны стран НАТО.

"Вскоре ожидаем поставки первых систем ПВО NASAMS. Наши воины заканчивают освоение техники. Кроме того, тысячи наших бойцов прошли подготовку, а десятки тысяч готовятся к учениям в странах-партнерах", - написал Резников.

Напомним, несколько дней назад Резников анонсировал, что Украина получит от США первые ракетные комплексы NASAMS уже в октябре.

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