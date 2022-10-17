Аналитики повысили до 100% вероятность того, что США вступят в рецессию в течение года, хотя летом по показателям ВВП она уже де-факто началась. Предыдущий прогноз на основе модели, учитывающей основные макроэкономические и финансовые показатели, указывал на 65% вероятности рецессии к октябрю 2023.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным экспертов, крах американской экономики может наступить и раньше.

"Прогноз - нехорошие новости для Байдена, который, пытаясь убедить американцев, что экономика твердо стоит на ногах под его руководством, многократно уверял в том, что США избегут рецессии и что сокращение будет очень незначительным", - пишет издание.

Пессимистичность прогноза, согласно аналитикам, подкреплена "ухудшающимися экономическими и финансовыми показателями".

Исследователи не исключают, что крах экономики может наступить в более сжатые сроки.

"Шансы того, что рецессия настанет раньше, также растут. Согласно последней модели, вероятность того, что рецессия ударит в течение 11 месяцев, составляет 73% против ранее прогнозируемых 30%", - сообщает агентство. Вероятность того, что кризис разразится через 10 месяцев, составляет 25%, пишут экономисты.

Между тем Джо Байден в выходные, закусывая мороженым, успокаивал журналистов, что американская экономика и валюта сильны. Стране угрожает только отсутствие роста и разумной политики в других государствах, уверял президент.

Ранее "Страна" писала, что Германии грозит рецессия, инфляция в стране превысит отметку в 10%.