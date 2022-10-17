Медики напоминают, что от дифтерии может защитить только вакцинация. Фото: Flickr

В Министерстве охраны здоровья (МОЗ) Украины рассказали, как детям и взрослым уберечь себя от дифтерии.

Соответствующая инфографика опубликована на странице ведомства в Facebook.

"Дифтерийный токсин является одним из самых сильных в природе. Заболеть могут и дети, и взрослые. Чаще дифтерия проявляется в виде ангины, во время которой в горле образуется плотная пленка и возникает отек слизистых, блокирующий дыхательные пути и часто приводящий к смерти", - говорится в сообщении.

Медики объяснили, какие последствия могут быть после заболевания дифтерией:

  • удушье от пленок в горле;
  • поражение сердца;
  • поражение почек;
  • поражение нервной системы.

В МОЗ добавили, что без немедленного введения сыворотки около 50% больных могут умереть,поскольку даже с применением сыворотки остается риск смерти до 20% больных.

В ведомстве напомнили, что предотвратить дифтерию помогают прививки.

Вакцинация формирует антитоксичный иммунитет против дифтерии. Кроме того, она входит в гарантированный государством перечень бесплатных прививок.

Как защититься от дифтерии

Как защититься от дифтерии

В МОЗ указали на следующие сроки вакцинации детей от дифтерии:

  • 2, 4, 6, 18 месяцев;
  • 6 лет;
  • 16 лет.

При этом взрослым необходимо делать ревакцинацию каждые 10 лет. Первую из них - в 26 лет.

Когда вакцинироваться от дифтерии

Медики напомнили, что бесплатную прививку от дифтерии можно получить при обращении к педиатру или семейному врачу.

Как защититься от дифтерии

Как не заболеть дифтерией

Ранее мы писали, что в конце сентября во Львовской области зафиксировали вспышку дифтерии в одном из детдомов.

Также "Страна" сообщала, что медики напомнили украинским военным о необходимости делать ревакцинацию от дифтерии и столбняка.

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