На правом берегу Киева давление в водопроводе уже стабилизировано, а на левом берегу его обещают стабилизировать в ближайшее время. Какое-то время вода может иметь мутный оттенок.

Об этом сообщает Киевводоканал.

"Из-за повреждений объектов энергообеспечения возможно снижение давления в водопроводной сети города, а также может наблюдаться повышение цветности и мутности воды. Такая ситуация будет продолжаться до устранения повреждений инфраструктуры, ориентировочно в течение суток", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, сегодня в Киеве обстрелом повреждены два объекта критической инфраструктуры: ТЭЦ на левом берегу и еще один неназванный объект.

ДТЭК предупредила о возможных перебоях с электричеством в Киеве. На Троещине с утра пропали свет и вода.

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