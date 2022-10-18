Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение. Оно посвящено главным образом продолжающимся ударам России по украинской инфраструктуре.

"Продолжалась битва за нормальную жизнь для наших людей", - сказал Зеленский, имея в виду противодействие атакам РФ на энергосистему. Он заявил, что часть дронов и ракет противника удалось сбить. В частности, Днепровская зенитно-ракетная бригада сбила четыре "Калибра", Херсонская зенитно-ракетная бригада сбила российский штурмовик Су-25.

По словам президента, "очень хорошо себя показала" немецкая IRIS-T.

"Это правда эффективная система", - заверил Зеленский и поблагодарил партнеров за помощь.

Также он призвал продолжать экономить электроэнергию в пиковые часы - с 17:00 до 23:00.

"Каждый, кто соблюдает это правило, помогает всей стране", - сказал Зеленский.

Кроме того, он анонсировал 19 октября общее совещание по вопросам энергетики.

"Обрабатываем все возможные сценарии", - сообщил президент.

В обращении он проинформировал о поступлении на счет Украины двух миллиардов помощи от ЕС.

"Мы ждем другие транши, общим объемом девять миллиардов евро", - добавил он.

Ранее президент сообщил, что за последние девять дней были разрушены 30% электростанций в Украине.

Тем временем война в Украине продолжается уже 237-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 18 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 236-го дня войны. РФ атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. На Киев были нацелены дроны-камикадзе, удар пришелся на центр города, в том числе, по жилому дому на улице Жилянской, там погибли люди. Минск сделал новые заявления о вероятном конфликте с Украиной. В минобороны Беларуси заявили, что "оставляют за собой право применения превентивных мер стратегического сдерживания для недопущения нападения".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях в Украине и разбирается, что они означают.