Жителей Киева призывают не использовать электроприборы, в частности, обогреватели, кондиционеры или теплые полы в утреннее и вечернее время - с 8:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в эфире телемарафона.

Он призвал киевлян максимально снижать уровень потребления электричества. По его словам, в столице нужно сократить потребление электроэнергии минимум на 30%, в то время как жители Киева потребляют меньше всего на 7-8%.

При этом, он добавил, что такой показатель был достигнут за счет того, что уменьшились мощности наружного освещения города.

"Мы понимаем проблематику, что сегодня все из-за отсутствия тепла в батареях так или иначе пользуются электроприборами - будь то обогреватели, кондиционеры или теплые полы. Надо не делать этого в пиковые нагрузки - это утренние и вечерние часы", - сказал первый заместитель главы КГГА.

Напомним, власти и в Укрэнерго не раз призывали украинцев экономить электричество не только вечером, но и утром.

Война в Украине продолжается уже 238-й день. "Страна" следит за новостями 19 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 237-го дня войны. Вчера на Украину вновь обрушились новые воздушные атаки. Ракеты и дроны ударили по объектам энергетики. В Киеве крупнейший микрорайон Троещина после этого семь часов сидел без света и воды. Три работника ТЭЦ погибли, еще один получил ранения. Также были удары по Днепру, Житомиру, Харькову.

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