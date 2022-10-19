Совет Федерации России утвердил указ президента РФ Владимира Путина о введении военного положения на аннексированной территории Украины - в "ЛДНР" и на захваченных частях Херсонской и Запорожской областей.

Об этом пишут российские СМИ.

Сообщается, что решение было принято единогласно.

Напомним, в Кремле ранее заявили, что после введения военного положения на аннексированных территориях Украины в России не планируется закрывать границы.

Также мы писали, что в Офисе президента Украины назвали введение Путиным военного положения на аннексированных Россией территориях "псевдолегализацией мародерства и разграбления имущества украинцев перед очередной "перегруппировкой".

Война в Украине продолжается уже 238-й день. "Страна" следит за новостями 19 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 237-го дня войны. Вчера на Украину вновь обрушились новые воздушные атаки. Ракеты и дроны ударили по объектам энергетики. В Киеве крупнейший микрорайон Троещина после этого семь часов сидел без света и воды. Три работника ТЭЦ погибли, еще один получил ранения. Также были удары по Днепру, Житомиру, Харькову.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях в Украине и разбирается, что они означают.