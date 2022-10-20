Алексей Арестович выступил против выезда за границу моряков и других категорий мужчин, которым призывают дать послабление.



Об этом он заявил в своем интервью в эфире "Фейгин-Live".

"Моряк или айтишник выедут зарабатывать деньги. А когда встанет вопрос о существовании Украины, где его искать? Мы надеемся, что обойдемся без этого, потому что такое может произойти только при успешном осуществлении огромной мобилизации в России. Но там пока и 300 тысяч переварить не могут.

Но если смогут переварить, тогда и у нас встанет вопрос о домобилизации, и нам понадобятся люди. Речь идет о выживании страны. Поэтому все дружно сидим и никуда не едем", - сказал он.

На днях Кабмин разрешил выезд за границу во время войны мужчинам из авиационного персонала.

В Украине продолжают действовать схемы нелегального выезда мужчин.

Война в Украине продолжается уже 238-й день. "Страна" следит за новостями 19 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 237-го дня войны. Вчера на Украину вновь обрушились новые воздушные атаки. Ракеты и дроны ударили по объектам энергетики. В Киеве крупнейший микрорайон Троещина после этого семь часов сидел без света и воды. Три работника ТЭЦ погибли, еще один получил ранения. Также были удары по Днепру, Житомиру, Харькову.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях в Украине и разбирается, что они означают.