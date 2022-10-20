В Харьковской области ВСУ освободили 544 населенных пункта, еще 32 остаются в оккупации.

Об этом на брифинге сообщил губернатор Олег Синегубов.

"На сегодняшний день деоккупировано 544 населенных пункта и остается под временной оккупацией только 32, это составляет чуть меньше 2% Харьковской области", - сказал Синегубов.

Отметим, что по последним данным американского Института изучения войны, россияне не оставляют попыток ограничено атаковать на северо-востоке Харьковской области, чтобы вернуть утраченные территории.

Война в Украине продолжается уже 239-й день. "Страна" следит за новостями 20 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 238-го дня войны. В Херсонской области началась объявленная назначенными РФ "властями" эвакуация на левый берег Днепра. Также россияне заявляли о том, что ВСУ начали наступление на северо-западе региона. Украина никаких наземных операций не подтверждала. Кроме того, Путин вчера объявил о введении военного положения на аннексированных территориях Украины - в "ДНР", "ЛНР", частях Запорожской и Херсонской областей.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, что происходит с энергосистемой Украины после новых ракетных атак.