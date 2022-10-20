Ресторану "Le Cosy Montparnasse" в Париже, управляющий которого выгнал украинок со словами "Viva Putin", обрушили рейтинг в Google Maps.

Украинцы оставили ресторану множество негативных отзывов, хотя есть и позитивные отзывы от россиян. На данный момент отзыв оставить уже невозможно из-за "ошибки сервера".

Сам управляющий позже извинился и по требованию украинцев сказал "Путин - х@йло". Он говорит, что выгнал украинок, потому что те якобы пошли в туалет, ничего не заказав. А про Путина он сказал из-за угроз, которые посыпались от украинок.

По словам же самих украинок, официантка заявила им, что украинцев тут не ждут.

Ранее мы публиковали видео, как в Черногории украинцев с криками и толкотней выгнали из клуба из-за жалоб россиян на украинский флаг.

Война в Украине продолжается уже 239-й день. "Страна" следит за новостями 20 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 238-го дня войны. В Херсонской области началась объявленная назначенными РФ "властями" эвакуация на левый берег Днепра. Также россияне заявляли о том, что ВСУ начали наступление на северо-западе региона. Украина никаких наземных операций не подтверждала. Кроме того, Путин вчера объявил о введении военного положения на аннексированных территориях Украины - в "ДНР", "ЛНР", частях Запорожской и Херсонской областей.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, что происходит с энергосистемой Украины после новых ракетных атак.