Германия хочет до весны завершить обучение полноценной бригады украинских военных численностью до 5 тысяч человек.

Об этом заявил в четверг на выступлении в бундестаге канцлер ФРГ Олаф Шольц, пишет FAZ.

"Таким образом, мы подчеркиваем нашу готовность участвовать в долгосрочном развитии сильных украинских Вооруженных сил - плечом к плечу с нашими партнерами", - сказал Шольц.

Шольц отметил, что в понедельник министры иностранных дел ЕС согласовали новую учебную миссию для около 15 000 украинских солдат.

По словам Шольца, одна из двух штаб-квартир будет находиться в Германии. Он призвал к более тесной европейской и международной координации военной поддержки Украины.

Ранее мы также писали, что Германия предоставила Украине 16 танковых мостоукладчиков Biber и 10 понтонно-мостовых машин.

Напомним, война в Украине продолжается уже 239-й день. "Страна" следит за новостями 20 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 238-го дня войны. В Херсонской области началась объявленная назначенными РФ "властями" эвакуация на левый берег Днепра. Также россияне заявляли о том, что ВСУ начали наступление на северо-западе региона. Украина никаких наземных операций не подтверждала. Кроме того, Путин вчера объявил о введении военного положения на аннексированных территориях Украины - в "ДНР", "ЛНР", частях Запорожской и Херсонской областей.

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