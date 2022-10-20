Россия перебросила в Украину комплекс С-300 и военных из Сирии. Об этом сообщает The New York Times.

Издание пишет, что РФ перебросила ЗРК С-330 из Сирии в Украину и вывела оттуда более тысячи военных.

Отмечается, что такой шаг со стороны Москвы может изменить позицию Израиля в вопросе предоставления военной помощи Украине.

Напомним, еще летом Украина разорвала дипломатические отношения с Сирией, ввела торговое эмбарго и другие экономические санкции в отношении сирийских юридических и физических лиц. Это произошло из-за решения Сирийской Арабской Республики признать "независимость" т.н. "ЛДНР". Напомним, что позже Сирия разорвала дипломатические отношения с Украиной в соответствии с принципом взаимности и в ответ на решение Киева.

Позже Украина также разорвала соглашение о сотрудничестве с Сирией в сфере воздушного сообщения после того, как Россия завезла комплекс С-300 из Сирии в Черное море для усиления ПВО в Крыму. Документ действовал со 2 апреля 1993 года.

Война в Украине продолжается уже 239-й день. "Страна" следит за новостями 20 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 238-го дня войны. В Херсонской области началась объявленная назначенными РФ "властями" эвакуация на левый берег Днепра. Также россияне заявляли о том, что ВСУ начали наступление на северо-западе региона. Украина никаких наземных операций не подтверждала. Кроме того, Путин вчера объявил о введении военного положения на аннексированных территориях Украины - в "ДНР", "ЛНР", частях Запорожской и Херсонской областей.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, что происходит с энергосистемой Украины после новых ракетных атак.