На Навального в РФ возбудили новое уголовное дело
Против российского оппозиционера Алексея Навального в России возбудили новое уголовное дело.
Об этом сам Навальный написал в Instagram.
По словам Навального, он получил официальное уведомление об открытии производства. В документе говорится, что находясь в тюрьме, он:
- пропагандировал терроризм, призывал к нему;
- публично призывал к экстремизму;
- финансировал экстремистскую деятельность;
- реабилитировал нацизм.
Навальный считает, что ему вменяют слова его соратников, сказанные во время стримов.
"Шик? Редкий преступник столько на воле натворил, сколько я за решеткой. Единственное, что омрачает мое самодовольство, так это то, что эти успехи - заслуга не только моя, но и сообщников: Волкова, Жданова, Чанышевой. Я лидер преступной группы, а они выполняют мои приказы.
Например, насколько я понял из постановления, моя вина в пропаганде нацизма заключается в том, что Волков в эфире "Популярной политики" сказал, что "правильно полковник Штауффенберг на Гитлера покушался, его надо убить". С точки зрения СК РФ и Путина, Гитлер - законная власть и взрывать ее - экстремизм... Адвокаты посчитали, что с учетом сроков по этим статьям по совокупности здесь лет на 30", - написал он.
В августе Навальный сообщал, что его посадили на трое суток в штрафной изолятор за расстегнутую верхнюю пуговицу робы.
А в сентябре его соратники призвали россиян выходить на улицы и поджигать военкоматы в знак протеста против мобилизации.