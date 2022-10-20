Навального подозревают в терроризме. Фото: Делфи

Против российского оппозиционера Алексея Навального в России возбудили новое уголовное дело.

Об этом сам Навальный написал в Instagram.

По словам Навального, он получил официальное уведомление об открытии производства. В документе говорится, что находясь в тюрьме, он:

  • пропагандировал терроризм, призывал к нему;
  • публично призывал к экстремизму;
  • финансировал экстремистскую деятельность;
  • реабилитировал нацизм.

Навальный считает, что ему вменяют слова его соратников, сказанные во время стримов.

"Шик? Редкий преступник столько на воле натворил, сколько я за решеткой. Единственное, что омрачает мое самодовольство, так это то, что эти успехи - заслуга не только моя, но и сообщников: Волкова, Жданова, Чанышевой. Я лидер преступной группы, а они выполняют мои приказы. 

Например, насколько я понял из постановления, моя вина в пропаганде нацизма заключается в том, что Волков в эфире "Популярной политики" сказал, что "правильно полковник Штауффенберг на Гитлера покушался, его надо убить". С точки зрения СК РФ и Путина, Гитлер - законная власть и взрывать ее - экстремизм... Адвокаты посчитали, что с учетом сроков по этим статьям по совокупности здесь лет на 30", - написал он.

Скриншот 1 из Инстаграма Алексея НавальногоСкриншот 2 из Инстаграма Алексея Навального

В августе Навальный сообщал, что его посадили на трое суток в штрафной изолятор за расстегнутую верхнюю пуговицу робы.

А в сентябре его соратники призвали россиян выходить на улицы и поджигать военкоматы в знак протеста против мобилизации.

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