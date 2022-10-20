Президент США Джо Байден заявил, что новое высвобождение нефти из накопленного при Дональде Трампе стратегического резерва не мотивировано политически и не связано с грядущими промежуточными выборами в Конгресс. А обвиняющие его в предвыборном пиаре республиканцы проспали последние месяцы.

Об этом Байден сказал 19 октября в Белом доме.

"Проблема в том, что эти ребята спали, я не понимаю, где они были. Цена на заправке должна отражать цену на нефть", - произнес президент США.

На просьбу журналистов прокомментировать оценки, согласно которым новая интервенция нефти на рынок связана с желанием сбить цену на бензин в преддверии важных выборов, Байден отверг политическую подоплеку.

"Где они были последние четыре месяца? Вот мой ответ", - сказал он, опять имея в виду республиканцев. А за это время, уточнил президент США, не стало уже половины стратегического резерва.

"Это политически не мотивировано вообще. Цель в том, чтобы продвигать то, что я продвигаю: чтобы было достаточно нефти для компаний, чтобы они могли производить достаточно бензина, и в то же время двигаться в сторону развития альтернативной энергии", - добавил Байден.

Ранее в среду Белый дом сообщил, что минэнерго США выставит на продажу 15 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва и получило от Байдена указание подготовиться к проведению зимой новых значительных высвобождений для стабилизации топливных цен.

Между тем Трамп обижен, что Байден тратит нефть из созданного им стратегического запаса.

Как писала "Страна", в наказание за снижение добычи нефти в США хотят остановить продажу оружия Саудовской Аравии.

Эксперты прогнозируют, что попытка администрации Байдена наказать ОПЕК+ ударит по самим США.