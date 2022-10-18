Попытка администрации Байдена наказать ОПЕК+ за сокращение нефтедобычи ударит по самим США.

Об этом пишет обозреватель Bloomberg по рынкам энергетики Хавьер Блас в колонке "Мнения".

Как отмечает автор, формально Вашингтон может опереться на "закон о запрете картелей по добыче и экспорту нефти" или NOPEC.

По мнению издания, в случае если если Белый дом подаст антимонопольный иск против ОПЕК+ за манипулирование ценами на мировом рынке нефти, то ситуация может развернуться самым катастрофическим образом.

Автор статьи предполагает, что США наверняка выиграют федеральный суд против саудитов, но вряд ли смогут добиться какой-либо материальной компенсации. Небывалая эскалация заставит страны Персидского залива пойти на жесткие ответные меры. К примеру, вынудит саудовцев избавиться от финансовых активов США, что обрушит фондовый американский рынок.

"Согласно правительственным данным, по состоянию на конец июля Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт и Ирак в целом напрямую владели казначейскими облигациями США на сумму около 246 миллиардов долларов", – напоминает Блас.

Кроме того, Блас пишет, что существует риск того, что саудовцы избавятся от финансовых активов США, перенаправят продажи нефти и открыто заговорят о ценообразовании на нефть в других валютах.

Напомним, совсем недавно мониторинговый комитет ОПЕК+ согласился на предложение России и Саудовской Аравии о сокращении добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки.

Позже глава Министерства иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что решение королевства о сокращении нефтедобычи принималось не с целью навредить США "или каким-то образом поучаствовать политически".

Ранее Блюменталь призывал администрацию Байдена объявить Россию государством - спонсором терроризма.