Три тысячи граждан Украины, которые живут за границей, хотят отказаться от своего гражданства.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины на запрос "Украинских новостей".

"В настоящее время Министерством иностранных дел Украины прорабатывается в рамках действующего порядка около трех тысяч ходатайств граждан Украины о выходе из гражданства Украины, поданных в зарубежные дипломатические учреждения Украины", - сообщили в МИД.

При этом в дипломатическом ведомстве не уточняют данные этих лиц, их фамилий и имен.

"Отмечаем, что информация о лице, принятом в гражданство Украины или гражданство которого прекращена, конфиденциальна по определению в силу Закона. Согласно части 2 ст. 14 Закона Украины "О защите персональных данных" персональные данные имеют ограниченный доступ и распространение таких данных без согласия субъекта персональных данных или уполномоченного им лица разрешается в случаях, предусмотренных вышеупомянутым Законом, и только в интересах национальной безопасности, экономического благополучия и прав человека", - пояснили в МИД.

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