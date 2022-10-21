Глава Офиса президента Андрей Ермак раскритиковал тех, кто выступает с миротворческой позицией по российско-украинской войне и считает, что ее нужно заканчивать дипломатическим путем.

Критика прозвучала в колонке чиновника для Washington Post.

Ермак заявил, что изначальный нарратив "Украина должна исчезнуть, чтобы Россия успокоилась" сменился тезисом "Украина должна сдаться, чтобы Европа могла остаться в тепле". А нынешний нарратив, по словам Ермака, - "Украина должна прекратить освобождение территорий, чтобы предотвратить новую мировую войну".

"Нас это не устраивает. Украина стремится к миру. Но наши условия известны: наказание за преступление агрессии; защита права на жизнь, свободу и безопасность, восстановление безопасности и территориальной целостности Украины; гарантии безопасности и решимость мирового сообщества воплотить эту программу", - перечислил он.

Ермак считает, что у РФ не хватает ресурсов, ее экономика рушится, и срочное прекращение войны - единственный способ для Москвы сохранить лицо. С этой целью, по словам Ермака, РФ применяет ядерный шантаж.

"Бывшие и нынешние политики и влиятельные бизнесмены призывают к переговорам с Кремлем. Ради мира. Ради мира. Ради человечества. Но не ради Украины. Не ради справедливости", - подытожил он.

Ранее Ермак заявлял, что Украина уже уничтожила "почти 50% потенциала главной угрозы НАТО в виде России".

Между тем "Страна" анализировала, почему в мире вновь говорят о переговорах по прекращению войны в Украине и реально ли это.