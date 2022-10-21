Болгарское национальное телевидение отказалось от участия в международном песенном конкурсе "Евровидение" из-за нехватки финансирования.

Решение об этом принял совет управляющих телекомпании, пишет болгарское издание "24 часа".

По данным издания, в связи с уменьшением числа участников песенного конкурса его организаторы пропорционально увеличили взнос за участие, который составляет около 5,6 млн долларов, а бюджет телекомпании, при троекратно увеличенных расходах, был уменьшен почти на миллион евро.

"Развлечение, подобное "Евровидению", на фоне финансового кризиса во всей Европе, которая ограничивает поставку электроэнергии и тепла на общественных местах, не оправдано", - сообщает газета со ссылкой на национальное телевидение Болгарии.

В прошлом году Болгария не смогла выйти в финал "Евровидения", поскольку рок-группа Intelligent Music Project, представлявшая страну, заняла предпоследнее место в полуфинале.

Напомним, конкурс "Евровидение" в 2023 году состоится на родине "Битлз". Представители Ливерпуля заявили, что конкурс на арене M&S Bank Arena, которая вмещает 11 тысяч зрителей, будет проводиться "от имени Украины".

Известно, что победителем на последнем Евровидении стала украинская группа Kalush Orchestra с песней "Stefania", и в следующем году конкурс должен был пройти в Украине, но из-за войны его решили перенести в Британию, представитель которой – Сэм Райдер – с песней "Space man" занял второе место.