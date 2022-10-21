Харьков утром попал под удар РФ
Утром в пятницу, во время воздушной тревоги, российские войска атаковали Харьков.
Об этом сообщил губернатор Олег Синегубов в своем телеграм-канале.
Он призвал всех находиться в укрытиях.
Мэр города Игорь Терехов сообщил о серии взрывов в Харькове.
Вместе с тем, местные жители публикуют видео последствий удара. Над городом поднимается дым.
Напомним, на днях в Харьковской области под обстрел попала "скорая". Пострадали сотрудники ГСЧС.
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Вчера мы подводили итоги 239-го дня войны с РФ. В Херсонской области продолжается объявленная назначенными РФ "властями" эвакуация на левый берег Днепра.
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