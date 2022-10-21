Утром 21 октября российские войска обстреляли одно из предприятий Харькова в результате утренней атаки.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.

"Прилеты по одному из предприятий Харькова. Предварительно попадание в административно-производственное здание, расположенное на территории. Есть разрушения. Их степень и есть ли пострадавшие в результате вражеского обстрела устанавливает ГСЧС".

После ударов по Харькову шесть человек ранены, добавил губернатор Олег Синегубов.

Война в Украине продолжается уже 240-й день. "Страна" следит за новостями 21 октября в обновляемом онлайне.

Вчера мы подводили итоги 239-го дня войны с РФ. В Херсонской области продолжается объявленная назначенными РФ "властями" эвакуация на левый берег Днепра.

Украинское командование считает, что россияне могут отвести на левобережную часть Херсонской области опытные подразделения, а на правом берегу оставить мобилизованных удерживать оборону. Западные аналитики предполагают, что сейчас идет подготовка полного отступления с РФ правобережья Днепра.

После ударов по ТЭЦ по всей Украине продолжается тотальная экономия электроэнергии.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему Израиль не поставляет оружие Украине.