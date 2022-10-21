В четверг, 20 октября, в Черкассах зафиксировали первый снег.

Соответствующее видео публикуют местные телеграм-каналы.

Вместе с тем, на сегодня синоптик Наталья Диденко прогнозирует небольшое потепление.

В западных областях и на юге максимальная температура воздуха будет +10...+14 градусов, на остальной территории будет +8...+12 градусов.

Сегодня в большинстве областей осадков не будет. Ветер стихнет, будет умеренным или небольшим.

В Киеве 21 октября ожидается день с переменчивым солнышком. В течение будет +10...+11 градусов. Ветер ослабнет.

Вместе с тем, ночью в столице было около нуля, а в окрестностях до -1...-3 градусов мороза.

В дальнейшем потепление окрепнет, а дожди пойдут в Украине в воскресенье, 23 октября.

Напомним, в Украине выпал снег 18 сентября на горе Поп Иван. Температура воздуха тем утром составила -1 градус. Также спасатели опубликовали фото припорошенной снегом местности горы.

Ранее украинский гидрометеорологический центр опубликовал вероятный сценарий развития погодных условий в течение зимы 2022-2023 гг. Он говорит, что зима будет теплой с кратковременными сильными морозами. По данным синоптиков, вероятность длительных периодов очень холодной погоды с минимальной температурой -25...-30 градусов в Украине очень низкая.

Между тем накануне в Киеве начался отопительный сезон.