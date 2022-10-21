В пятницу, 21 октября, российские войска снова обстреляли Харьков. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в телеграм-канале.



По словам Терехова, российские войска наносят удары по Киевскому району Харькова.

"Снова бьют по Киевскому району. Предварительно - без разрушений, жертв и пострадавших", - написал городской голова в телеграмм-канале в пятницу.

Он также сообщил, что утренние удары оккупанты наносили из зенитно-ракетных комплексов С-300.

Как писала "Страна", утром Харьков попал под удар РФ, снаряд попал в одно из предприятий Харькова, шесть человек ранены.

Война в Украине продолжается уже 240-й день. "Страна" следит за новостями 21 октября в обновляемом онлайне.

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