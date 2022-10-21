Глава Минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост премьера после того, как Лиз Трасс объявила, что уходит в отставку.

Об этом сообщает The Guardian.

"Я думаю, что вы действительно должны хотеть этого как премьер-министр, чтобы делать эту работу, вы должны действительно думать, что эта работа для вас", - сказал он.

Уоллес публично никого не поддержал на пост премьера, но сказал, что "склоняется" к экс-премьеру Борису Джонсону.

"Впрочем, для того, чтоб Джонсон смог баллотироваться он должен заручиться поддержкой не менее 100 членов парламента от Консервативной партии. С учётом скептического отношения к Джонсону со стороны партийного истеблишмента это может быть непростой задачей.

Пока фаворитом считается Риши Сунак, который в прошлый раз вышел в финал с Лиз Трасс и проиграл ей", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика страны".

Напомним, Лиз Трасс установила антирекорд по времени пребывания на посту британского премьера - всего 44 дня.

В отдельном материале мы подробно разбирались, почему ушла в отставку Лиз Трасс и что это значит для Украины.