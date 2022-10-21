Министр обороны Британии заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост премьера
Глава Минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост премьера после того, как Лиз Трасс объявила, что уходит в отставку.
Об этом сообщает The Guardian.
"Я думаю, что вы действительно должны хотеть этого как премьер-министр, чтобы делать эту работу, вы должны действительно думать, что эта работа для вас", - сказал он.
Уоллес публично никого не поддержал на пост премьера, но сказал, что "склоняется" к экс-премьеру Борису Джонсону.
"Впрочем, для того, чтоб Джонсон смог баллотироваться он должен заручиться поддержкой не менее 100 членов парламента от Консервативной партии. С учётом скептического отношения к Джонсону со стороны партийного истеблишмента это может быть непростой задачей.
Пока фаворитом считается Риши Сунак, который в прошлый раз вышел в финал с Лиз Трасс и проиграл ей", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика страны".
Напомним, Лиз Трасс установила антирекорд по времени пребывания на посту британского премьера - всего 44 дня.
В отдельном материале мы подробно разбирались, почему ушла в отставку Лиз Трасс и что это значит для Украины.