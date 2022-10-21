Разногласия в ЕС станут победой Владимира Путина. Об этом заявил покидающий свой пост премьер-министр Италии Марио Драги своим коллегам-лидерам Евросоюза, сообщает Bloomberg.

"Бывший глава Европейского центрального банка, 75 лет, вел себя откровенно и резко на саммите в Брюсселе в четверг" – пишет издание.

Премьер-министр предупредил о том, что страны ЕС финансируют российского лидера. Он сказал, что экономика блока находится в рецессии, усугубляемой фрагментацией рынка, что негативно сказывается на единстве ЕС.

Создание раскола между странами ЕС является частью путинской стратегии, и если ЕС не проявит единства, то победит Путин, сказал Драги.

Напомним, в Италии говорят, что отставка премьера Драги может лишить Украину военной поддержки.

В МВД Украины считают, что Шольц, Макрон и Драги после визита в Ирпень передумали просить Киев говорить с РФ.

Тем временем война в Украине продолжается уже 240-й день. "Страна" следит за новостями 21 октября в обновляемом онлайне.

Вчера мы подводили итоги 239-го дня войны с РФ. В Херсонской области продолжается объявленная назначенными РФ "властями" эвакуация на левый берег Днепра.

Украинское командование считает, что россияне могут отвести на левобережную часть Херсонской области опытные подразделения, а на правом берегу оставить мобилизованных удерживать оборону. Западные аналитики предполагают, что сейчас идет подготовка полного отступления с РФ правобережья Днепра.

После ударов по ТЭЦ по всей Украине продолжается тотальная экономия электроэнергии.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему Израиль не поставляет оружие Украине.